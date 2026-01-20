«Перед украинской делегацией в Давосе стоит сверхзадача» 1 20.01.2026, 16:26

Анализ эксперта.

Ситуация вокруг Гренландии и противостояния Европы президенту США Дональду Трампу может серьезно повлиять на место Украины в повестке дня на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит в Давосе. Такое мнение высказал президент украинского Аналитического центра «Политика» Олег Лисный.

По его словам, перед украинской делегацией сейчас стоит сверхзадача — не дать задвинуть обсуждение войны в Украине на второй план.

- Нынешний ВЭФ в Давосе принес для нас ожидаемо негативные моменты. Европа в первую очередь концентрируется на противостоянии с Америкой в лице Трампа, и мы, в лучшем случае, отходим на второе место. Перед нами сейчас поставлена сверхзадача продавить вопрос о гарантиях безопасности для Украины, о помощи в сфере энергетики. Тем более что, скорее всего, наши партнеры к этому вызову готовы. Большинство из них понимает, что это реальный геноцид в отношении народа Украины. Это желание поставить на колени украинский народ и принудить власть пойти на капитуляцию, — говорит политолог.

На данный момент украинские союзники не являются монолитным блоком, который бы мог сообща противостоять российской агрессии. Как отмечает Лисный, даже в вопросе наказания России за разжигание войны у партнеров Украины нет единого мнения.

- Если рассматривать всех наших партнеров, то там сейчас нет единого желания наказать Россию и нет понимания, как это сделать. У европейцев в большинстве своем есть понимание, что зло, которое не понесло наказания, становится сильнее и возвращается. Есть исторические факты этого, и для Европы это практически аксиома. Но, например, для наших американских партнеров сам факт необходимости наказания России отсутствует. Более того, рассматривается будущее сотрудничество в тех или иных сферах, но наказание — нет. Украина правильно делает, что на каждой международной площадке, даже на экономической, поднимает вопросы правового наказания РФ, — считает эксперт.

Что касается России, то Лисный уверен, что сейчас Кремль постарается не предпринимать резких движений на дипломатическом поле.

- Россияне не хотят ничего ломать, они хотят, чтобы все осталось как есть. То есть остановить ситуацию и ждать, пока закончится зима. Потому что на зиму Кремль возлагает большие надежды. Надеюсь, они не оправдаются, — считает он.

Наиболее важным в ходе обсуждений в Давосе, помимо документа о гарантиях безопасности Украине со стороны США, будет и соглашение об экономическом процветании. Политолог отмечает, что важность обоих этих документов состоит в том, что они оба связаны с окончанием войны РФ против Украины.

- Самый главный фактор этих документов в том, что они оба связаны с прекращением войны. А сам факт необходимости прекращения боевых действий сейчас отходит на второй план. Прекрасно, что мы с нашими партнерами говорим о будущем. Они видят нас страной, которая не исчезла с лица земли, что ей нужно помогать, что ей нужны гарантии, но основополагающий момент хромает, потому что есть и «красные линии», которые Украина не готова перейти. Россия же вообще не собирается идти на какие-то уступки в нынешней ситуации, — подчеркивает Олег Лисный.

И тут вновь встает вопрос о Гренландии, тема которой может затмить даже войну в Украине и все договоренности по ее прекращению.

- Очень хотелось бы, чтобы вопрос Гренландии не повлиял на Трампа и чтобы мы все-таки финализировали хотя бы документ об экономическом процветании. Тогда через несколько дней может состояться и подписание документа о гарантиях. Вспомним, Трамп недавно говорил о том, что США готовы дать гарантии, потому что лидер Америки уверен, что Путин второй раз не нападет, — отметил Лисный.

