28 апреля 2026, вторник, 0:38
«Мозг Лукашенко совсем жиром заплыл»

  20.01.2026, 18:24
«Мозг Лукашенко совсем жиром заплыл»

Белорусы жестко прошлись по диктатору.

Лукашенко приказал сделать батареи в квартирах белорусов «немножко прохладнее».

Читатели сайта Charter97.org в комментариях прошлись по диктатору. Приводим некоторые из них:

«Интересно, а у себя эта свинья тоже ограничила теплоноситель?»

«Одна беда - мозг был неразвит, а сейчас совсем жиром заплыл. Черепная коробка может не выдержать жирового давления как та лопнувшая труба».

«Как только батареи кое-где остыли, оно приказало сделать их прохладными у всех остальных. Видимо, чтобы не выделялись. И это в период пика холодов!»

«Лучше бы его туша стала попрохладнее».

«При этом не забыв поднять цену на отопление».

«Картофельный взялся за отопление. Страшновато, что будет дальше».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев