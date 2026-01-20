«Мозг Лукашенко совсем жиром заплыл» 2 20.01.2026, 18:24

Белорусы жестко прошлись по диктатору.

Лукашенко приказал сделать батареи в квартирах белорусов «немножко прохладнее».

Читатели сайта Charter97.org в комментариях прошлись по диктатору. Приводим некоторые из них:

«Интересно, а у себя эта свинья тоже ограничила теплоноситель?»

«Одна беда - мозг был неразвит, а сейчас совсем жиром заплыл. Черепная коробка может не выдержать жирового давления как та лопнувшая труба».

«Как только батареи кое-где остыли, оно приказало сделать их прохладными у всех остальных. Видимо, чтобы не выделялись. И это в период пика холодов!»

«Лучше бы его туша стала попрохладнее».

«При этом не забыв поднять цену на отопление».

«Картофельный взялся за отопление. Страшновато, что будет дальше».

