«Мозг Лукашенко совсем жиром заплыл»2
- 20.01.2026, 18:24
Белорусы жестко прошлись по диктатору.
Лукашенко приказал сделать батареи в квартирах белорусов «немножко прохладнее».
Читатели сайта Charter97.org в комментариях прошлись по диктатору. Приводим некоторые из них:
«Интересно, а у себя эта свинья тоже ограничила теплоноситель?»
«Одна беда - мозг был неразвит, а сейчас совсем жиром заплыл. Черепная коробка может не выдержать жирового давления как та лопнувшая труба».
«Как только батареи кое-где остыли, оно приказало сделать их прохладными у всех остальных. Видимо, чтобы не выделялись. И это в период пика холодов!»
«Лучше бы его туша стала попрохладнее».
«При этом не забыв поднять цену на отопление».
«Картофельный взялся за отопление. Страшновато, что будет дальше».