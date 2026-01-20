28 апреля 2026, вторник, 0:39
В Минске 72-летняя пенсионерка избила пакетом с продуктами рецидивиста

  • 20.01.2026, 17:05
Он пытался ее ограбить.

В Минске 72-летняя жительница днем возвращалась домой из продуктового магазина. Она почувствовала толчок в спину. Затем незнакомец попытался выхватить из ее рук сумку, в которой находился кошелек и документы.

«Женщина не растерялась и стала наносить обидчику удары пакетом с продуктами, звать на помощь. Фигурант заметил внимание со стороны прохожих и поспешно скрылся», — рассказали в МВД.

Оперативники вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний минчанин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за имущественные преступления.

