В Минске 72-летняя пенсионерка избила пакетом с продуктами рецидивиста 7 20.01.2026, 17:05

Он пытался ее ограбить.

В Минске 72-летняя жительница днем возвращалась домой из продуктового магазина. Она почувствовала толчок в спину. Затем незнакомец попытался выхватить из ее рук сумку, в которой находился кошелек и документы.

«Женщина не растерялась и стала наносить обидчику удары пакетом с продуктами, звать на помощь. Фигурант заметил внимание со стороны прохожих и поспешно скрылся», — рассказали в МВД.

Оперативники вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний минчанин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за имущественные преступления.

