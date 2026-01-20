28 апреля 2026, вторник, 0:27
Премьер Дании: Если начнется торговая война, мы будем вынуждены ответить

1
  • 20.01.2026, 17:17
  • 2,486
Метте Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что в случае начала торговой войны у Европы не будет другого варианта, кроме как принять ответные меры.

Заявление главы правительства Дании приводит AFP, сообщает «Европейская правда».

Комментарий Фредериксен прозвучал на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести тарифы против стран, которые не поддерживают его намерения взять под контроль Гренландию.

- Если кто-то начнет торговую войну против Европы, чего я действительно не рекомендую, мы, конечно, должны будем ответить. Мы вынуждены это сделать, – заявила Фредериксен в датском парламенте во время сессии вопросов и ответов.

При этом она добавила, что Европа никогда не искала конфликтов.

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев