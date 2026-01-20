«Идет пар изо рта» 13 20.01.2026, 17:23

Минчанин возмущен холодом в общественном транспорте.

Настоящая зима добавила забот не только водителям личного транспорта, но и пассажирам общественного. Читатель «Онлайнеру» о своих поездках в автобусах и троллейбусах. По его мнению, там очень холодно.

— За день проезжаю много на автобусах, троллейбусах, электробусах. Почти в каждом транспорте не топят либо включают минимальный обогрев, который еле ощутим, — комментирует мужчина.

По словам читателя, к водителю с этим вопросом он не обращался, так как в час пик пробираться через толпу и выяснять причину такой температурной обстановки в салоне неудобно.

— Невооруженным взглядом видно, что всем очень холодно. У пассажиров идет пар изо рта. Причем люди одеты в зимние куртки, пуховики, обувь соответствующая, но даже это не спасает. Видно, что все мерзнут, — поделился своими наблюдениями читатель.

Мужчина отметил, что холод в общественном транспорте особенно ощущается утром и вечером.

— Днем, если ясная погода и светит солнце, в транспорте немного теплее, — рассказал он.

Журналисты связались с представителем «Минсктранса», чтобы узнать, существуют ли нормы температуры воздуха в салонах автобусов и троллейбусов зимой и зависит ли включение обогрева от температуры на улице.

— В осенне-зимний период, с 1 октября по 30 апреля, в автобусах постоянно функционирует система отопления, использующая технологическое тепло двигателя (конвекторы в салоне). При температуре окружающего воздуха от +2°С (включительно) и ниже дополнительно включаются вентиляторы отопителей салонов. Включение отопителей салонов троллейбусов, электробусов и трамваев производится в вышеуказанный период при температуре окружающего воздуха от +2°С (включительно) и ниже на протяжении всего времени работы на линии, — сообщили в «Минсктрансе».

Также отмечается, что заводом-изготовителем конструктивно предусмотрено обеспечение теплового режима при эксплуатации транспорта в условиях пониженных температур.

Пассажиры могут обратиться к водителю по вопросу обогрева в салоне общественного транспорта, однако делать это необходимо во время остановки.

