The Telegraph: Британия может легко перекрыть нефтяной маршрут Путина 1 20.01.2026, 17:32

Действующее законодательство позволяет задерживать суда «теневого флота».

Каждую неделю десятки судов «теневого флота» проходят вблизи британских берегов, часто через воды Франции в районе пролива Ла-Манш. У Великобритании имеются необходимые военные ресурсы для перехвата и задержания таких судов, но для системного давления на российский «теневой флот» потребуется международное сотрудничество, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Изначально западная стратегия предполагала сохранение ограниченных поставок российской нефти, чтобы избежать резких скачков мировых цен, но при этом сократить доходы Кремля. На практике эта схема дала сбой, пишет. По данным аналитиков Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), суда «теневого флота» зачастую старые, плохо обслуживаемые, используют обманные схемы навигации, имеют непрозрачных владельцев, ходят под «удобными» флагами и, как правило, не застрахованы.

В мире насчитывается около 1 423 таких судов. Не менее 100 из них уже брошены экипажами и дрейфуют в море с грузом на борту. Помимо нефти, они перевозят и опасные вещества, включая аммиак. Эксперты предупреждают, что экологическая катастрофа — лишь вопрос времени, а ликвидация последствий может обойтись пострадавшей стране в миллиарды.

До сих пор Великобритания действовала крайне осторожно и избегала радикальных шагов, таких как досмотр и задержание судов. Однако ситуация может измениться. Недавнее (содействие Лондона в операции США https://charter97.org/ru/news/2026/1/7/669188/) по задержанию танкера «Маринера» стало сигналом возможного пересмотра подхода. Британские власти теперь считают, что действующее законодательство о санкциях позволяет проводить такие операции.

Несмотря на риски эскалации и возможные ответные действия со стороны России, эксперты сходятся во мнении, что любые шаги, сокращающие доходы Кремля от нефти, способны ослабить его военный потенциал и заслуживают поддержки.

