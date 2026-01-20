Украинские десантники уничтожили дрон за $7,5 миллионов 20.01.2026, 17:50

Он нес авиабомбы.

В Сумской области галицкие десантники уничтожили российский разведывательный дрон «Форпост» стоимостью 7,5 миллиона долларов. Об этом сообщает отделение коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады 8-го корпуса ДШВ ВСУ в Facebook.

Издание «Милитарный», комментируя видео, которое продемонстрировала бригада, отмечает, что российский БПЛА нес под правым крылом корректируемую авиабомбу КАБ-20.

- Вероятно, он изначально был вооружен двумя такими боеприпасами - по одному под каждым крылом, и, очевидно, успел сбросить один из них перед уничтожением, - сообщили эксперты издания

При этом в издании отмечают, что неизвестно, какая именно модель была использована для перехвата, но дрон-перехватчик смог догнать и поразить «Форпост».

В бригаде рассказали, что сбитый разведывательный БПЛА «Форпост» является уже вторым на счету зенитчиков 80-й ОДШБ. В сообщении сказано, что первый дрон был сбит также в Сумской области летом 2025 года.

«Как сделать из дорогостоящего и дефицитного российского разведывательного БПЛА кучу металлолома – знают зенитники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 8-го корпуса ДШВ. Они эффективно защищают Сумскую область не только на земле, но и в небе. На днях десантники обнаружили вражеский беспилотник «Форпост», который в небе вел разведку позиций Сил обороны Украины. Вражеская "птичка" сразу же была уничтожена», – говорится в сообщении об уничтоженной вражеской цели.

