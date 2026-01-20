Бессент: США намерены продолжить заключение торгового соглашения с ЕС 5 20.01.2026, 18:13

Скотт Бессент

Несмотря на угрозы Трампа.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон намерен продолжать работу над торговым соглашением с Европейским союзом, несмотря на угрозы некоторых европейских законодателей задержать его ратификацию из-за заявлений президента США Дональда Трампа о Гренландии, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

«Мы находимся на завершающем этапе подготовки очень выгодного торгового соглашения для обеих сторон, и план заключается в том, чтобы двигаться вперед», — отметил Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

Ряд европейских парламентариев ранее заявлял о возможной приостановке реализации сделки после того, как президент Трамп пригрозил дополнительными тарифами восьми европейским странам, которые не поддержали его стремление приобрести арктическую территорию.

Бессент подчеркнул, что ЕС не должен отвечать на угрозы тарифных мер со стороны США. «Я говорил точно так же после «Дня освобождения» в прошлом апреле, когда президент ввел тарифы для всего мира: всем советую сохранять спокойствие, глубоко вдохнуть и не отвечать взаимными мерами», — заявил министр.

Несмотря на возможное напряжение в военном альянсе с Европой, Бессент заверил, что что с НАТО все в порядке. «Я считаю, что альянс сейчас в полной безопасности, и благодаря президенту Трампу он никогда не был столь надежен», — добавил он.

