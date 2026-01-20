Макрон назвал неприемлемыми тарифы Трампа 1 20.01.2026, 18:32

Эммануэль Макрон

Президент Франции выступил на Всемирном экономическом форуме.

Президент США Дональд Трамп при помощи введения тарифов для европейских стран пытается ослабить и подчинить Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Франции Эммануэля Макрона на Всемирном экономическом форуме.

- Конкуренция со стороны Соединенных Штатов Америки через торговые соглашения подрывает наши экспортные интересы, требует максимальных уступок и открыто нацелена на ослабление и подчинение Европы, - подчеркнул французский лидер.

Он отметил, что это все происходит в сочетании с бесконечным накоплением новых тарифов, которые «являются принципиально неприемлемыми».

