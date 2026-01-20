В Минске появился морозный смог 9 20.01.2026, 18:39

11,578

Местные жители взволнованы.

Сегодня утром в редакцию «Онлайнера» начали поступать сообщения от взволнованных минчан о странном запахе в Минске. «Живу в Уручье, на улице Водолажского. С утра воняет гарью и копотью», — поделился один из читателей.

Как оказалось, всему виной морозный смог, который появился сегодня в городе, в том числе и из-за вчерашней аварии на теплотрассе. Об этом сообщил портал news.by.

Телеграм-канал «Метеовайб» отмечает: в столице наблюдается высокая пыльность воздуха. Содержание мельчайших твердых частиц PM2,5 в центре местами приблизилось к 100 мкг/м³, что превышает норму примерно в 7 раз. Такая концентрация как раз и дает тот самый запах гари.

— Накопление вредных веществ и формирование смога над городом связано с антициклональным погодным режимом, слабым ветром и инверсией. Слой теплого воздуха блокирует вертикальное перемещение воздушных масс. Все выбросы от автомобилей и промышленности оказываются запертыми в приземном слое, — рассказали в «Метеовайб».

Ситуацию прокомментировали и в Белгидромете.

— 20 января в утренние часы в четырех районах города (проспект Независимости, 110А, ул.Тимирязева, 23, ул.Радиальная, 50, и микрорайон «Уручье») отмечено увеличение уровня загрязнения воздуха оксидом азота: максимальная из разовых концентраций достигла 2,5 предельно допустимой концентрации, — рассказали БелТА в ведомстве.

По словам специалистов, увеличение уровня загрязнения воздуха связано со сложившимися метеорологическими условиями.

— В Минске наблюдается приземная инверсия, из-за чего образуются задерживающие слои, которые препятствуют выносу загрязняющих веществ в верхние слои атмосферы и способствуют их накоплению в приземном слое воздуха. Крупным промышленным и автотранспортным предприятиям Минска направлены предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях.

В подобных случаях не рекомендуется открывать в квартире окна, а также находиться на улице долгое время.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com