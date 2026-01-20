Лукашенко подписал документ о присоединении к «Совету мира» Трампа 31 20.01.2026, 19:04

Диктатор надеется выйти из международной изоляции.

Александр Лукашенко подписал документ о присоединении страны к «Совету мира» по Газе и выполнении положений его устава, сообщает БелТA.

«Я подписал соответствующее обращение в США, что мы готовы принять их предложение, стать учредителями этого Совета», — заявил узурпатор.

Режим, как отмечает агентство, присоединился к совету в соответствии с процедурой, которая была обозначена в письме президента США Дональда Трампа.

Диктатор также заявил, что для вступления в Совет мира «никаких денег не нужно».

«Миллиард нужен, если ты через три года захочешь работать. Но есть еще условие: если будешь хорошо работать, сотрудничать во имя мира, то и без миллиарда можешь дальше работать. Я ориентируюсь на второе», — сообщил Лукашенко.

