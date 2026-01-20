«Сохранить можно было только на телевизор» 20.01.2026, 19:10

5,896

Видеограф из Минска сделал свадебное видео и стал звездой соцсетей.

Белоруска Илона выложила в TikTok видео со своей свадьбы, которое им с мужем сделал минский видеограф в мае 2025 года. Видео «порвало» соцсеть — оно как будто было снято четверть века назад, пишет «Зеркало».

«Я хочу, чтобы все это увидели», — подписала видео Илона.

На вопрос в комментариях, сколько стоила работа видеографа, блогерка ответила, что 50 рублей. А видео в TikTok она смогла выложить только записав видео с экрана телефона, «потому что сохранить можно было только на телевизор».

В комментариях пользователи отреагировали с юмором:

«Мы тоже так повелись [на видеографа], первый просмотр — нечто. Но сохранили, будем детям показывать», — superior.girl.

«Это любой видеограф штатный в любом ЗАГСе», — опасный.

«В видеоредакторе были нажаты все кнопки», — Александр97526.

«Надеюсь, он принес это на диске», — svetass.

«Единственное видео из загса, которое я досмотрела до конца», — Valeryia K.

«Я хочу этого видеографа себе на свадьбу, где взять, где найти его», — бебрина.

«У меня сестра выходила замуж в 2012, их свадебное видео выглядит примерно так же», — я кто.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com