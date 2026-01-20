28 апреля 2026, вторник, 0:40
«Сохранить можно было только на телевизор»

2
  • 20.01.2026, 19:10
  • 5,896
Видеограф из Минска сделал свадебное видео и стал звездой соцсетей.

Белоруска Илона выложила в TikTok видео со своей свадьбы, которое им с мужем сделал минский видеограф в мае 2025 года. Видео «порвало» соцсеть — оно как будто было снято четверть века назад, пишет «Зеркало».

«Я хочу, чтобы все это увидели», — подписала видео Илона.

На вопрос в комментариях, сколько стоила работа видеографа, блогерка ответила, что 50 рублей. А видео в TikTok она смогла выложить только записав видео с экрана телефона, «потому что сохранить можно было только на телевизор».

@ilonkaya я хочу, чтобы все это увидели 😍🙏 #рек #fypシ #говрек #CapCut #ВэтотДень ♬ оригинальный звук - ilonkaya

В комментариях пользователи отреагировали с юмором:

«Мы тоже так повелись [на видеографа], первый просмотр — нечто. Но сохранили, будем детям показывать», — superior.girl.

«Это любой видеограф штатный в любом ЗАГСе», — опасный.

«В видеоредакторе были нажаты все кнопки», — Александр97526.

«Надеюсь, он принес это на диске», — svetass.

«Единственное видео из загса, которое я досмотрела до конца», — Valeryia K.

«Я хочу этого видеографа себе на свадьбу, где взять, где найти его», — бебрина.

«У меня сестра выходила замуж в 2012, их свадебное видео выглядит примерно так же», — я кто.

