«Сохранить можно было только на телевизор»2
- 20.01.2026, 19:10
Видеограф из Минска сделал свадебное видео и стал звездой соцсетей.
Белоруска Илона выложила в TikTok видео со своей свадьбы, которое им с мужем сделал минский видеограф в мае 2025 года. Видео «порвало» соцсеть — оно как будто было снято четверть века назад, пишет «Зеркало».
«Я хочу, чтобы все это увидели», — подписала видео Илона.
На вопрос в комментариях, сколько стоила работа видеографа, блогерка ответила, что 50 рублей. А видео в TikTok она смогла выложить только записав видео с экрана телефона, «потому что сохранить можно было только на телевизор».
В комментариях пользователи отреагировали с юмором:
«Мы тоже так повелись [на видеографа], первый просмотр — нечто. Но сохранили, будем детям показывать», — superior.girl.
«Это любой видеограф штатный в любом ЗАГСе», — опасный.
«В видеоредакторе были нажаты все кнопки», — Александр97526.
«Надеюсь, он принес это на диске», — svetass.
«Единственное видео из загса, которое я досмотрела до конца», — Valeryia K.
«Я хочу этого видеографа себе на свадьбу, где взять, где найти его», — бебрина.
«У меня сестра выходила замуж в 2012, их свадебное видео выглядит примерно так же», — я кто.