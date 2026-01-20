Бизнесмен, которого осудили за «агентурную деятельность» в Беларуси, объявил голодовку 1 20.01.2026, 19:21

Сергей Ботвич – гражданин Литвы и Франции.

Голодовку объявил уроженец Беларуси, гражданин Литвы и Франции, политзаключенный Сергей Ботвич, который осенью 2022 года получил 13 лет за «агентурную деятельность» и сейчас находится в штрафном изоляторе (ШИЗО) исправительной колонии № 22 под Ивацевичами (ее называют «Волчьи норы»). Информацию об этом «Зеркалу» передали через вышедших на волю осужденных.

Голодовка осложняется наличием у Ботвича серьезных заболеваний.

— Лекарств, которые ему необходимы, в Беларуси нет, а родственникам привезти ему необходимые препараты не позволяют. Голодовка для него — это смертельный риск, — сообщил «Зеркалу» источник, подчеркивая: то, что Ботвич решился на голодовку говорит о том, что других вариантов у него не осталось.

Сергей Ботвич — бизнесмен, который хоть и не имеет белорусского гражданства, но родился и жил в нашей стране. В 80-е он уехал во Францию по обмену студентами (учился в Минском институте иностранных языков, сейчас это Белорусский государственный университет иностранных языков (БГУИЯ)).

Позже получил французское гражданство, а за ним и литовское. Сергей занимался бизнесом в Беларуси, России, Франции и Литве — в основном, это был туризм и оптовый экспорт угля из Восточной Европы в страны Балтии и Западной Европы.

В 2014-ом он решил построить завод по производству древесного угля на своей малой родине под Свислочью (он родился в агрогородке Новый Двор, что в Свислочском районе Гродненской области). В проект он вложил около миллиона долларов.

Как писала в 2023 году «Наша Ніва», в какой-то момент бизнес Ботвича начал сыпаться. Неизвестно, что именно произошло, но угольный завод так и не построился, а на предпринимателя в июне 2018-го завели уголовное дело. По данным из баз «Киберпартизан», фабула уголовного дела против мужчины звучит так:

«Ботвич Сергей <…> умышленно, из корыстных намерений, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием, на основании участия в инвестиционном проекте по строительству завода по производству угля, завладел денежными средствами ООО „Эрабль групп“ в сумме 734 тысяч евро».

Производство по нему было прекращено. Причина — невозможность производства следственных действий, без которых не может быть принято решение об окончании предварительного следствия (п. 5 ч. 1 ст. 246 УПК) — скорее всего, из-за нахождения мужчины за границей. Но не потому, что Ботвич сбежал. Это скорее просто юридический повод, писала «Наша Ніва». В том же 2018-м, по данным базы «Пассажиропоток», Ботвич 19 раз бывал в Беларуси, один раз в 2019-м, три раза в 2020‑м. Последний раз он въехал в Беларусь в 2021 и был задержан.

— Потом были полтора года в одиночной камере, обвинения в работе сначала на французскую, а потом на литовскую разведку. Закрытый суд. 13 лет. Непризнание вины, — поделились с «Зеркалом» деталями те, кому Ботвич рассказал свою историю.

По их словам, доказательств в шпионаже не было, кроме слов одного свидетеля, которого «задержали вместе с семьей на пограничном переходе „Привалка“ и прямо там угрозами заставили дать показания на Ботвича, после чего позволили уехать в Литву».

— Сергей Ботвич уже из ИК22 «Волчьи норы» обращался с жалобами в Генеральную прокуратуру Беларуси, с требованием объяснить в чем суть обвинения, ведь нигде не сказано, что он конкретно сделал. Если агентурная деятельность и шпионаж, то какие секретные данные он пытался выведать? Ведь должен же быть какой-то состав преступления на назначенные 13 лет. В ответ он получил отписку, что все эти данные секретные, и поэтому ему не могут сообщить, за что он конкретно сидит уже столько лет, — передают слова Ботвича вышедшие на волю осужденные.

Они выразили опасения, что, учитывая состояние здоровья Ботвича, времени у него на самом деле немного.

