закрыть
28 апреля 2026, вторник, 0:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинская бригада «Nemesis» за неделю поразила 10 установок ПВО россиян

1
  • 20.01.2026, 19:25
  • 2,866
Видео.

В течение недели операторы 412-й отдельной бригады «Nemesis» СБС поразили 10 пусковых установок ЗРК и радиолокационных станций противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди уничтоженных целей - РЛС П-18-2 «Прима» и РЛС С-350 «Витязь», являющиеся ключевыми элементами системы противовоздушной обороны российских войск.

Отмечается, что «Витязь» стал уже второй радиолокационной станцией новейшего комплекса С-350, пораженной операторами «Nemesis» в январе.

Стоимость одного такого комплекса достигает около 130 миллионов долларов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Александр Левченко
Ирина Халип
Аркадий Дубнов
Дмитрий Чернышев