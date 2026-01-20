Украинская бригада «Nemesis» за неделю поразила 10 установок ПВО россиян 1 20.01.2026, 19:25

2,866

Видео.

В течение недели операторы 412-й отдельной бригады «Nemesis» СБС поразили 10 пусковых установок ЗРК и радиолокационных станций противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди уничтоженных целей - РЛС П-18-2 «Прима» и РЛС С-350 «Витязь», являющиеся ключевыми элементами системы противовоздушной обороны российских войск.

Отмечается, что «Витязь» стал уже второй радиолокационной станцией новейшего комплекса С-350, пораженной операторами «Nemesis» в январе.

Стоимость одного такого комплекса достигает около 130 миллионов долларов.

