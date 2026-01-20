Лукашенко раскрыл тайну сиплого голоса? 30 20.01.2026, 20:02

Диктатор рассказал о своем домашнем аппарате для мороженого.

Диктатор Александр Лукашенко сообщил, что у него дома установлен автомат для мороженого. Об этом он заявил во время вручения символа Государственного знака качества за мороженое «1962» производства Кобринского маслодельно-сыродельного завода, передает БелТА.

«Спасибо вам за автомат. У меня автомат этот есть», — сказал Лукашенко. Он также отметил высокое качество продукции, назвав мороженое «шикарным».

«Это шикарное мороженое. И аппарат ваш хороший», — отметил он.

Напомним, в 2018 году Лукашенко признался, что съедал в детстве 10-12 порций мороженого за раз.

«Когда мать получала скудную зарплату, давала мне 5 рублей за то, что я помогал доить коров. Я приезжал сюда, съедал 10-12 порций мороженого. Знаете такие квадратики, не квадратики, прямоугольнички. Вот я съедал 10-12 порций сразу и ехал домой», — рассказывал узурпатор.

