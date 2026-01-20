Бывший генсек НАТО Расмуссен: Время лести Трампу прошло 11 20.01.2026, 20:08

Андерс Фог Расмуссен

Президент США уважает только силу и мощь.

Экс-премьер Дании и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европейский Союз быть готовым к жесткому экономическому ответу на действия Соединенных Штатов.

Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

По словам Расмуссена, если США введут тарифы против стран, направивших войска в Гренландию, ЕС должен ответить сильным экономическим ударом.

«Время лести прошло. Это не работает. Дело в том, что Трамп уважает только силу и мощь. И единство. Это именно то, что Европа должна продемонстрировать сейчас», - подчеркнул он.

Расмуссен считает, что настаивание Дональда Трампа на присоединении Гренландии к США является самым большим вызовом для НАТО с момента создания Альянса в 1949 году.

В то же время он отметил, что не намерен критиковать нынешних лидеров НАТО, в частности генерального секретаря Марка Рютте, которые публично одобрительно высказываются о Трампе. Однако, по его мнению, ЕС должен держать наготове инструмент борьбы с экономическим принуждением - так называемую «базуку», которая позволяет жестко реагировать на внешнее давление.

