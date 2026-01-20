Украина получит новые пакеты энергетической помощи от четырех стран

Украина получит новые пакеты энергетической помощи от четырех стран2
- 20.01.2026, 20:23
В ближайшие дни в страну прибудут грузы от Азербайджана, Словакии и Чехии
Еще четыре страны предоставят Украине пакеты энергетической помощи. В частности, в них войдут генераторы.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на премьер-министра Украины Юлия Свириденко в Telegram.
По словам Свириденко, в ближайшие дни в Украину прибудут очередные грузы от Азербайджана, Словакии и Чехии, в которые вошли:
генераторы;
трансформаторы;
кабели;
медицинское оборудование;
другая гуманитарная помощь.
При этом Ирландия на следующей неделе направит в Фонд поддержки энергетики Украины 25 млн евро.
«Мы благодарим всех наших партнеров за постоянную поддержку и уже оказанную помощь: взносы в Фонд поддержки энергетики Украины и резервное энергетическое оборудование», - отметила Свириденко.
Она добавила, что всю помощь направляют на восстановление тепла и света в домах украинцев и восстановление энергетических объектов после сверхсложных обстрелов россиян.