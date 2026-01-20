закрыть
28 апреля 2026, вторник, 0:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина получит новые пакеты энергетической помощи от четырех стран

2
  20.01.2026, 20:23
  • 2,904
В ближайшие дни в страну прибудут грузы от Азербайджана, Словакии и Чехии

Еще четыре страны предоставят Украине пакеты энергетической помощи. В частности, в них войдут генераторы.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на премьер-министра Украины Юлия Свириденко в Telegram.

По словам Свириденко, в ближайшие дни в Украину прибудут очередные грузы от Азербайджана, Словакии и Чехии, в которые вошли:

генераторы;

трансформаторы;

кабели;

медицинское оборудование;

другая гуманитарная помощь.

При этом Ирландия на следующей неделе направит в Фонд поддержки энергетики Украины 25 млн евро.

«Мы благодарим всех наших партнеров за постоянную поддержку и уже оказанную помощь: взносы в Фонд поддержки энергетики Украины и резервное энергетическое оборудование», - отметила Свириденко.

Она добавила, что всю помощь направляют на восстановление тепла и света в домах украинцев и восстановление энергетических объектов после сверхсложных обстрелов россиян.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

