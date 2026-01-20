В США из-за снегопада столкнулось более 100 автомобилей 2 20.01.2026, 20:52

Видеофакт.

В Мичигане (США) более 100 автомобилей попали в ДТП из-за сильного снегопада 19 января. Об этом сообщило Associated Press.

В масштабную аварию попали, в частности, более 30 грузовиков с полуприцепами.

Полиция штата Мичиган сообщила о пострадавших, однако точное количество пока неизвестно, смертельные случаи не зафиксированы. Дорогу закрыли на несколько часов для уборки и эвакуации автомобилей. Часть застрявших водителей и пассажиров доставили школьными автобусами в Hudsonville High School, где они могли обратиться за помощью.

🚨BREAKING: Drone video shows a massive 100+ vehicle pileup in Michigan with injuries reported amid dangerous winter conditions. Stay with FOX Weather for the latest information: pic.twitter.com/zN8MeNWyVf — FOX Weather (@foxweather) January 19, 2026

По словам очевидцев происшествия, видимость на дороге была практически нулевой из-за снегопада и сильного ветра. Один из водителей рассказал, что двигался со скоростью 20–25 миль в час (32–40 км/ч), остановился и отъехал на обочину, чтобы избежать удара сзади.

Авария стала одним из последствий крупной зимней бури, охватившей многие центральные и восточные штаты США, с предупреждениями о сильном снеге и морозах. Днем ранее снег выпал даже во Флориде, а на футбольных матчах в Массачусетсе и Чикаго он усложнял игру.

