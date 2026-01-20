Европарламент ускоряет рассмотрение кредита Украине на 90 млрд евро 20.01.2026, 21:06

1,344

Европарламент решил в срочном порядке рассмотреть инициативу о выделении Украине кредита на 90 млрд евро. Депутаты проголосуют уже на предстоящем пленарном заседании.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Сегодня, 20 января, депутаты поддержали поднятием рук просьбу быстрее рассмотреть финансовый пакет ЕС, который будет финансироваться за счет совместных заимствований и гарантирован бюджетом ЕС.

Если его примут, деньги пойдут на военную помощь, поддержку государственного бюджета Украины и укрепление оборонной промышленности страны, а также интеграцию в европейскую оборонную базу.

Кроме того, депутаты ускоряют работу над изменениями в Украинском фонде и по решению Совета ЕС применить процедуру расширенного сотрудничества. Она позволит 24 странам ЕС (без Чехии, Венгрии и Словакии) предоставить Украине заем. Окончательное голосование по этому вопросу пройдет в среду, 21 января.

Следующим шагом будет согласование займа между Европарламентом и Советом ЕС в рамках обычной законодательной процедуры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com