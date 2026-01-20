28 апреля 2026, вторник, 0:28
Европарламент ускоряет рассмотрение кредита Украине на 90 млрд евро

  • 20.01.2026, 21:06
Европарламент решил в срочном порядке рассмотреть инициативу о выделении Украине кредита на 90 млрд евро. Депутаты проголосуют уже на предстоящем пленарном заседании.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Сегодня, 20 января, депутаты поддержали поднятием рук просьбу быстрее рассмотреть финансовый пакет ЕС, который будет финансироваться за счет совместных заимствований и гарантирован бюджетом ЕС.

Если его примут, деньги пойдут на военную помощь, поддержку государственного бюджета Украины и укрепление оборонной промышленности страны, а также интеграцию в европейскую оборонную базу.

Кроме того, депутаты ускоряют работу над изменениями в Украинском фонде и по решению Совета ЕС применить процедуру расширенного сотрудничества. Она позволит 24 странам ЕС (без Чехии, Венгрии и Словакии) предоставить Украине заем. Окончательное голосование по этому вопросу пройдет в среду, 21 января.

Следующим шагом будет согласование займа между Европарламентом и Советом ЕС в рамках обычной законодательной процедуры.

Александр Левченко — Лукашенко загнан в угол
Ирина Халип — Ликвидация ликвидаторов
Аркадий Дубнов — Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Дмитрий Чернышев — Цугцванг