В Смолевичах некоторые дома остались без отопления

В Смолевичах некоторые дома остались без отопления2
- 20.01.2026, 21:09
- 2,168
Из-за коммунальной аварии.
В некоторых домах Смолевичей 20 января возникли перебои с отоплением из-за порыва на теплотрассе, сообщили Smolevichi-24.by.
Коммунальная авария произошла в районе дома по улице Жодинская, 22. На время ремонта приостановили работу центральной котельной, из-за чего жильцов 47 многоквартирных и 16 частных жилых домов предупредили о возможных перебоях с отоплением.
По оценкам специалистов, на устранение порыва потребуется 4−5 часов. Полное восстановление теплоснабжения во всех затронутых домах планируется завершить к утру.
Напомним, утром 19 января стало известно, что «в связи с повреждением участка тепловой магистрали № 41 произошло снижение температуры теплоносителя у части потребителей» в пяти районах Минска. Вечером того же дня многоэтажка в Борисове осталась в мороз без отопления и горячей воды. Несколькими днями ранее то же самое случилось в Жодино.
20 января без воды из-за аварии на трубопроводе остались жители некоторых домов в Советском районе Гомеля.