28 апреля 2026, вторник, 0:42
В Смолевичах некоторые дома остались без отопления

  20.01.2026, 21:09
Из-за коммунальной аварии.

В некоторых домах Смолевичей 20 января возникли перебои с отоплением из-за порыва на теплотрассе, сообщили Smolevichi-24.by.

Коммунальная авария произошла в районе дома по улице Жодинская, 22. На время ремонта приостановили работу центральной котельной, из-за чего жильцов 47 многоквартирных и 16 частных жилых домов предупредили о возможных перебоях с отоплением.

По оценкам специалистов, на устранение порыва потребуется 4−5 часов. Полное восстановление теплоснабжения во всех затронутых домах планируется завершить к утру.

Напомним, утром 19 января стало известно, что «в связи с повреждением участка тепловой магистрали № 41 произошло снижение температуры теплоносителя у части потребителей» в пяти районах Минска. Вечером того же дня многоэтажка в Борисове осталась в мороз без отопления и горячей воды. Несколькими днями ранее то же самое случилось в Жодино.

20 января без воды из-за аварии на трубопроводе остались жители некоторых домов в Советском районе Гомеля.

популярное за неделю

Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев