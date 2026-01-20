В Смолевичах некоторые дома остались без отопления 2 20.01.2026, 21:09

Из-за коммунальной аварии.

В некоторых домах Смолевичей 20 января возникли перебои с отоплением из-за порыва на теплотрассе, сообщили Smolevichi-24.by.

Коммунальная авария произошла в районе дома по улице Жодинская, 22. На время ремонта приостановили работу центральной котельной, из-за чего жильцов 47 многоквартирных и 16 частных жилых домов предупредили о возможных перебоях с отоплением.

По оценкам специалистов, на устранение порыва потребуется 4−5 часов. Полное восстановление теплоснабжения во всех затронутых домах планируется завершить к утру.

Напомним, утром 19 января стало известно, что «в связи с повреждением участка тепловой магистрали № 41 произошло снижение температуры теплоносителя у части потребителей» в пяти районах Минска. Вечером того же дня многоэтажка в Борисове осталась в мороз без отопления и горячей воды. Несколькими днями ранее то же самое случилось в Жодино.

20 января без воды из-за аварии на трубопроводе остались жители некоторых домов в Советском районе Гомеля.

