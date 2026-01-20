Белорус погиб во время валки леса 5 20.01.2026, 21:37

7,230

Его придавило деревом.

Во время санитарной вырубки в Костюковичском районе погиб 34-летний мужчина, сообщил Следственный комитет.

Днем 20 января бригада выполняла валку леса.

Одно из деревьев, спиленных 46-летним местным жителем, упало и придавило его коллегу – 34-летнего мужчину из Костюковичского района.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, белорус погиб.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Следователь и специалисты ГКСЭ провели осмотр, зафиксировали следовую картину и опросили очевидцев.

Костюковичский районный отдел Следственного комитета начал проверку. Обстоятельства инцидента выясняются.

Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим гибели вальщика леса, добавили в СК.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com