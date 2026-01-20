Белорус погиб во время валки леса

Белорус погиб во время валки леса5
- 20.01.2026, 21:37
Его придавило деревом.
Во время санитарной вырубки в Костюковичском районе погиб 34-летний мужчина, сообщил Следственный комитет.
Днем 20 января бригада выполняла валку леса.
Одно из деревьев, спиленных 46-летним местным жителем, упало и придавило его коллегу – 34-летнего мужчину из Костюковичского района.
Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, белорус погиб.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Следователь и специалисты ГКСЭ провели осмотр, зафиксировали следовую картину и опросили очевидцев.
Костюковичский районный отдел Следственного комитета начал проверку. Обстоятельства инцидента выясняются.
Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим гибели вальщика леса, добавили в СК.