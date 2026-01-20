Получивший от Путина икону в ответ на жалобу о повышении налогов пекарь решил закрыть бизнес 10 20.01.2026, 22:02

С 1 января 2026 года российские власти повысили ставку налога на добавленную стоимость до 22%.

Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов, который после «прямой линии» в декабре получил от Владимира Путина икону и вино в ответ на жалобу о росте налоговой нагрузки, заявил о решении закрыть бизнес уже в апреле–мае. Как рассказал предприниматель в разговоре с «Газетой.Ru», внимание Путина после телевизионного обращения помогло ненадолго увеличить поток клиентов в январе, однако не решило системную проблему.

«Периодически выходят на связь чиновники разного уровня, вплоть до министров Российской Федерации, но никакой конкретики нет», — сказал Максимов. Он пояснил, что под «конкретикой» подразумевает получение налоговой льготы, которая позволила бы его пекарне остаться на упрощенной системе налогообложения (УСН).

По словам предпринимателя, его бизнес имеет рентабельность около 15-16%, и новый налоговый режим уничтожает эту маржу. «Нам сейчас говорят: „12% [НДС], будьте любезны, заплатите“. То есть 3-4%, возможно, останется на жизнь. Это как бы мне проще пойти в найм где-то работать», — сообщил он, выразив надежду на то, что пекарни и предприятия общепита включат в льготный список, освобождающий от перехода на НДС.

С 1 января 2026 года российские власти повысили ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% и одновременно резко снизили лимит годового дохода для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) — с 60 млн до 20 млн рублей. Для предпринимателей, чья выручка превышает новый лимит, это означает обязательный переход на общую систему налогообложения с уплатой НДС.

Во время «прямой линии» в декабре 2025 года Денис Максимов задал Владимиру Путину вопрос о проблемах перехода с патента на уплату НДС для малого бизнеса. Путин, пообщавшись с ним, попросил прислать продукцию на пробу и в ответ отправил предпринимателю подарки — икону и вино.

Налоговая реформа, по оценкам Минфина РФ, должна принести в бюджет дополнительно 3,2 трлн рублей, которые планируется направить на цели «обороны и безопасности». Помимо повышения НДС и ужесточения УСН, с 2026 года также отменено освобождение от НДС для операций по обслуживанию банковских карт и обработке платежных данных.

