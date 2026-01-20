В Австралии массово закрывают пляжи из-за нападений акул 20.01.2026, 22:20

Есть уже четыре пострадавших.

За два дня в австралийском штате Новый Южный Уэльс произошло четыре нападения акул на людей. После этого власти закрыли около 40 пляжей и призвали жителей и туристов не заходить в воду. Все инциденты, по данным CNN, связывают с акулами-быками, или тупорылыми акулами.

Первым пострадал 12‑летний мальчик: в воскресенье на него напала акула в Сиднейской гавани, когда он прыгал в воду вместе с друзьями. Дети смогли вытащить друга на берег, а спасатели наложили жгуты на обе ноги. Мальчик находится в больнице в критическом состоянии.

В понедельник акула напала на 25‑летнего серфера на популярном туристическом пляже Норт-Стин в районе Мэнли. Мужчину также госпитализировали в тяжелом состоянии, ему помогли выбраться из воды люди, находившиеся на пляже.

В тот же день возле Ди-Уай-Пойнт акула откусила кусок длиной около 15 сантиметров от серфборда 11‑летнего ребенка. Еще один случай произошел на следующий день возле Пойнт-Пломер: акула схватила доску серфера, мужчина получил незначительные травмы и после осмотра врачей был отпущен домой.

Эксперты объясняют увеличение риска нападений тем, что акулы-быки часто держатся в мутной воде возле устьев рек, особенно после сильных дождей. В последние выходные в Сиднее прошли самые интенсивные ливни за последние десять лет, что создало опасные условия.

По словам руководителя спасательной службы Стива Пирса, такие случаи, когда все пострадавшие стали жертвами реальных нападений, встречаются очень редко. Несмотря на предупреждения, некоторые люди все равно заходят в воду. Спасатели опасаются, что из-за жары и праздничных выходных на побережье приедет много отдыхающих.

Сейчас ситуацию контролируют спасательные и муниципальные службы, которые используют дроны, вертолеты и гидроциклы. Специалисты отмечают, что воде может понадобиться до недели, чтобы стать прозрачной, и только после этого риск встреч с акулами уменьшится.

