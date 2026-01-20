Украина закроет небо системой ПВО с искусственным интеллектом 1 20.01.2026, 22:23

WP узнало сроки.

Украина уже через несколько месяцев развернет систему противовоздушной обороны с автономными ракетами под управлением искусственного интеллекта.

Об этом сообщает The Washington Post.

Издание со ссылкой на слова министра обороны Украины Михаила Федорова пишет, что украинское небо будет защищать новое поколение перехватчиков воздушных целей под управлением ИИ.

«У нас есть четкий план того, как остановить Россию в нашем небе», - отметил он.

Отмечается, что было подписано соглашение с американской компанией по оборонному программному обеспечению Palantir для создания AI-Dataroom. Она использует собранные Украиной за четыре года войны данные и изображения для обучения ИИ - он будет предсказывать вражеские атаки и направлять автономные перехватчики для их отражения.

WP отмечает, что в случае реализации инициативы согласно плану, Украина уже через шесть месяцев будет иметь основу для общенациональной системы автономных ракет ПВО.

«Ни одна страна в мире не имеет опыта защиты от авиаударов такого масштаба, с которым сталкивается Украина сегодня. Обучаясь противодействовать этим атакам, Украина создает следующее поколение противовоздушной обороны с поддержкой искусственного интеллекта», - подчеркнул глава Минобороны.

Издание пишет, что украинские средства ПВО должны быть дешевле беспилотников и ракет страны-агрессора. Кроме того, они должны быстрее людей реагировать по всей территории Украины.

Систему ИИ научат распознавать российские воздушные цели и точно нацеливаться на них. Программное обеспечение интегрируют с отечественными перехватчиками.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com