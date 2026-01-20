28 апреля 2026, вторник, 0:43
Депутат Европарламента от Дании резко обратился к Трампу

  • 20.01.2026, 23:03
Депутат Европарламента от Дании резко обратился к Трампу
Андерс Вистисен

Андерс Вистисен ответил на притязания президента США на Гренландию.

Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен фразой «fuck off» (в цензурном переводе – «отвали») ответил на притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию. Высказывание во время его выступления попало в эфир на сайте Европарламента.

«Я скажу на вашем языке, президент Трамп — fuck off», — заявил Вистисен.

На это отреагировала спикер Европарламента Роберта Метсола, попросив не выражаться подобным образом, поскольку это противоречит правилам и нормам.

