Депутат Европарламента от Дании резко обратился к Трампу

Депутат Европарламента от Дании резко обратился к Трампу6
- 20.01.2026, 23:03
Андерс Вистисен ответил на притязания президента США на Гренландию.
Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен фразой «fuck off» (в цензурном переводе – «отвали») ответил на притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию. Высказывание во время его выступления попало в эфир на сайте Европарламента.
«Я скажу на вашем языке, президент Трамп — fuck off», — заявил Вистисен.
На это отреагировала спикер Европарламента Роберта Метсола, попросив не выражаться подобным образом, поскольку это противоречит правилам и нормам.