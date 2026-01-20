28 апреля 2026, вторник, 0:43
«Манчестер Сити» сенсационно проиграл норвежскому «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов

  • 20.01.2026, 23:06
  • 3,184
«Манчестер Сити» сенсационно проиграл норвежскому «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов

«Горожане» пропустили три мяча.

Английский «Манчестер Сити» проиграл норвежскому «Буде-Глимт» в седьмом туре общего группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Аспмюра» в норвежском городе Буде, завершилась с результатом 3:1. В составе норвежского клуба отличились Каспер Хёг, который оформил дубль за две минуты, и Йенс Петтер Хёуге. Единственный гол «горожан» оформил Райан Шерки.

По ходу матча был удален капитан «Манчестер Сити» Родри, который получил желтые карточки с разницей в одну минуту — на 61-й и 62-й минутах матча.

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев