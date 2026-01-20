«Манчестер Сити» сенсационно проиграл норвежскому «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов 20.01.2026, 23:06

«Горожане» пропустили три мяча.

Английский «Манчестер Сити» проиграл норвежскому «Буде-Глимт» в седьмом туре общего группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Аспмюра» в норвежском городе Буде, завершилась с результатом 3:1. В составе норвежского клуба отличились Каспер Хёг, который оформил дубль за две минуты, и Йенс Петтер Хёуге. Единственный гол «горожан» оформил Райан Шерки.

По ходу матча был удален капитан «Манчестер Сити» Родри, который получил желтые карточки с разницей в одну минуту — на 61-й и 62-й минутах матча.

