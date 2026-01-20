В Минске заметили редкий бронированный Land Rover со странными номерами 3 20.01.2026, 23:24

Фотофакт.

Бронированный Land Rover Snatch 2005 года выпуска заметили в Минске. Фотографию редкого автомобиля со странным регистрационным знаком опубликовал телеграм-канал «Минск и минчанин».

По информации издания, это «бывшая военная машина со стилизованным под ООН номером, выданным в Северной Ирландии».

«Также сделана перекраска кузова „под ООН“, но реально к этой организации автомобиль никакого отношения не имел», — написал «Минск и минчанин».

Издание также обратило внимание на герб «Южной Родезии времен британского колониального владычества, приклеенный по бортам с обеих сторон».

Land Rover Snatch — легкий английский бронеавтомобиль. Он предназначался для патрулирования во время операций в Северной Ирландии. Машина была спроектирована в самом начале 90-х годов XX века, официально представлена в 1992 году.

