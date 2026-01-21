30 апреля 2026, четверг, 17:38
Трамп назвал причину, почему не может завершить войну в Украине

27
  21.01.2026, 8:13
  • 24,978
Трамп назвал причину, почему не может завершить войну в Украине
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США заявил, что делает это не ради Нобелевской премии мира.

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не может закончить войну в Украине. По его словам, когда одна сторона готова к завершению, то вторая, наоборот - не готова.

Об этом сообщает Белый дом.

В ходе выступления в Белом доме Трамп в очередной раз заявил, что уже закончил 8 войн, добавив, что ни один президент не урегулировал даже одну войну.

«Не знаю, подумайте об этом. Я (закончил - ред.) восемь. Я делаю это потому, что мне это дается легко. И я делал это не ради Нобелевской премии. Я делал это потому, что спасаю множество жизней», - сказал президент США.

Он добавил, что пытается завершить последний конфликт, имея ввиду российско-украинскую войну. В своей речи Трамп пояснил, почему до сих пор не смог этого сделать.

«Я пытаюсь урегулировать последний конфликт. Я пытаюсь решить вопрос России и Украины. И когда Россия готова - Украина не готова. Когда Украина готова - Россия не готова. Но в среднем они теряют по 25 000 человек в месяц. И я стараюсь довести это дело до конца», - резюмировал Трамп.

