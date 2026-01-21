Путин оказался перед сложным выбором 9 Сергей Таран

21.01.2026, 9:01

Эту дилемму и пытается использовать Трамп.

Стратегия планирования войны у Путина сократилась до шести месяцев. Летом — вся надежда на то, что летнее наступление обвалит фронт Украины, зимой — на то, что удары по энергетике обвалят украинский тыл. И так уже — не первый год. Что будет, если план провалится — Путину думать не хочется, потому что хороших сценариев для России там нет.

Соглашаться на паузу в войне — значит столкнуться с колоссальными рисками внутри страны, когда сфашизированному населению надо будет объяснить почему «СВО не достигла целей». Конечно, здесь можно было бы включить пропаганду и объявить «победу», но есть еще экономика, которую обмануть труднее, и которая на коже россиян будет доказывать, что рынки потеряны, долги огромные, а цены высокие.

Дилемму Путина, как ни странно, хорошо понимает и по-своему пытается использовать Трамп, который в случае мира предлагает Путину свой личный «план Маршалла» — совместные экономические проекты, которые принесут ему прибыль и залепят дыры в российском бюджете.

Но это означает, что Путину сейчас приходится выбирать, либо быть вассалом Китая сегодня, когда война зависит от того, сколько Китай купит нефти и передаст технологий двойного назначения, либо — быть вассалом США завтра, когда Трамп возьмет под контроль разработку российских ресурсов.

Будучи латентным недонацистом Путин, вероятно, выбрал бы все-таки США, а не Китай. Но никто не знает сколько тот Трамп будет у власти, потому что в США, в отличие от Китая, случаются выборы, которые могут поменять президента, а соответственно и все договоренности вместе с ним.

Поэтому Путин уже не впервые просто выберет не выбирать.

А соответственно и очередной раунд переговоров в Майами пока ничем не завершится. Хотя Украина и должна упорно проводить подобные встречи с американцами, чтобы показать готовность к миру, сохранить поставки оружия и удовлетворить эго Трампа, который как капризный ребенок коллекционирует по всему миру пустые фантики комплиментов.

Сергей Таран, «Фейсбук»

