У двух «единороссов» из Госдумы РФ решили конфисковать 120 объектов недвижимости 9 21.01.2026, 9:09

И 27 компаний.

Генеральная прокуратура РФ потребовала обратить в доход государства более 120 объектов недвижимости и доли в 27 компаниях, которые, по ее данным, были нажиты коррупционным путем депутатами Госдумы от «Единой России» Андреем Дорошенко, его бывшим коллегой по фракции Анатолием Вороновским и депутатом законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко. Иск против них и ряда аффилированных лиц поступил в Центральный районный суд Сочи 20 января, сообщает РБК со ссылкой на знакомые с документом источники.

В исковом заявлении надзорное ведомство утверждает, что занимая государственные должности, ответчики не отказались от предпринимательской деятельности, допустили конфликт интересов и использовали служебные полномочия для незаконного обогащения в сфере дорожного хозяйства Краснодарского края. По оценке прокуратуры, объем коррупционного обогащения с 2016 года составил не менее 2,8 млрд рублей.

Как следует из описания схемы, приведенного источниками РБК, ключевую роль в ней играл Анатолий Вороновский, который в разное время занимал посты министра транспорта края и вице-губернатора. По данным прокуратуры, он влиял на распределение бюджетных средств в дорожной отрасли, предоставляя доступ к госзаказам узкому кругу компаний за вознаграждение. Андрей Дорошенко и Александр Карпенко, возглавлявшие по протекции Вороновского Краснодарскую краевую ассоциацию «Союз дорожников Кубани», участвовали в согласовании объемов работ и размеров незаконных выплат.

Средства, согласно иску, легализовывались через фонд «Моя Кубань», куда с 2017 по 2024 год 46 предприятий перечислили более 1,9 млрд рублей под видом добровольных пожертвований. Полученные доходы, по версии следствия, вкладывались в бизнес и высоколиквидную недвижимость, которая оформлялась на родственников и доверенных лиц.

Ранее, 11 ноября 2025 года, Госдума лишила Анатолия Вороновского неприкосновенности, дав согласие на возбуждение против него уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). 3 декабря Басманный районный суд Москвы отправил экс-депутата под стражу. Следствие считает, что он получил взятку в 25 млн рублей от руководителя дорожно-строительной компании.

Данный иск стал частью масштабной кампании по конфискации имущества, которое прокуратура считает нажитым незаконно. Накануне, 16 января, Хостинский суд Сочи обратил в доход государства активы бывшего мэра города Алексея Копайгородского и его окружения на сумму около 1,6 млрд рублей. 14 января Волгоградский областной суд подтвердил законность конфискации имущества экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова на 13 млрд рублей. По подсчетам The Moscow Times, в 2025 году прокуратура направила иски о конфискации активов чиновников на рекордную сумму — свыше 860 млрд рублей, изъяв около 2,7 тысячи объектов недвижимости.

