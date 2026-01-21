Новая железнодорожная катастрофа в Испании: на рельсы рухнула стена 5 21.01.2026, 9:13

7,924

Пострадали 37 человек, погиб машинист поезда.

В Испании произошла вторая за несколько дней железнодорожная катастрофа со смертельным исходом. Недалеко от Барселоны пригородный поезд сошел с рельсов — из-за сильных дождей на пути обрушилась подпорная стена. В результате аварии погиб машинист, еще четыре пассажира получили тяжелые травмы, сообщает Reuters.

Инцидент произошел вечером 20 января в Гелиде в окрестностях Барселоны. По словам инспектора региональной пожарной службы Каталонии Клаудио Гальярдо, всего пострадали 37 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Все пассажиры были эвакуированы из поезда. Железнодорожное сообщение по всей Каталонии было временно приостановлено.

Отмечается, что участок, где сошел пригородный поезд, давно известен хроническим недофинансированием железнодорожной инфраструктуры и регулярными инцидентами.

Авария под Барселоной произошла всего через два дня после крупной железнодорожной катастрофы на юге Испании — недалеко от Адамуса в провинции Кордова, где в результате столкновения и схода с рельсов скоростного поезда погибли 42 человека.

Кроме того, вечером 20 января было зафиксировано еще одно происшествие на линии пригородного сообщения: движение поездов между Бланесом и Массанет-Массанесом к югу от Жироны, было приостановлено из-за схода колесной пары поезда с рельсов, сообщил оператор железнодорожной инфраструктуры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com