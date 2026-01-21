«Есть смутное подозрение, что белорусов ждет впереди немало сюрпризов» 36 Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

21.01.2026, 19:02

Ликвидация аварии в Минске

Фото: пресс-служба Минэнерго

Лукашенко выдал «ценное» указание.

Авария, случившаяся на тепломагистрали в белорусской столице, в очередной раз подсветила отношение Лукашенко к «народцу». И вовсе не в смысле заботы правителя о подданных.

В январские морозы пять районов Минска остались без тепла и горячей воды. Энергетики обещали починить быстро, но возникли объективные сложности, непредвиденные трудности — на вторые сутки после аварии по «горячим телефонам» уклончиво отвечают, что вот сегодня все должны починить. Рядовая, вроде бы, ситуация. Но нет.

Во-первых, кроме столицы, в эти же морозные дни аварии случились в Жодино и Борисове, прорвало водопроводную линию в Гомеле. И это при том, что, как мы помним, каждое лето белорусам на две недели и больше отключают горячую воду именно для этого — провести профилактику и подготовить системы теплоснабжения к отопительному сезону. Чтобы избежать аварий и перебоев.

И каждую зиму — они случаются. Получается, что ремонтируют не то, или не там, или не так, как следует, исходя из скудного и урезанного, мягко скажем, вечно недофинансированного состояния ЖКХ? Как показушное «наведение порядка» в хозяйствах к 7 ноября.

Или как ямочный ремонт на дорогах — «латают» каждый год, нередко, как подмечают жители, в одних и тех же местах. А состояние многих, особенно деревенских, дорог, если это не трасса М1 и не дорога к резиденции правителя, оставляет желать лучшего.

Во-вторых, показательна реакция властей. Александр Лукашенко, как он это любит, ни с того ни с сего высказался на встрече с губернатором Кировской области РФ, мол, аж спать не может — так переживает в морозы за состояние теплотрасс.

— Говорят, где-то там под Минском что-то под утро утечку стало давать. Теплотрасса — повысили давление… Как обычно. И я подумал три дня назад: думаю, надо предупредить начальников, — цитирует правителя БелТА.

Больные колени, конечно, могли «предсказать» Лукашенко похолодание, но сразу напрашивается вопрос — если чувствовал беспокойство заранее, отчего же не предотвратил, так сказать, не предупредил энергетиков?

Распереживался, что белорусы вспомнят его же утверждение, что это лично он, дескать, попросил высшие силы, «чтобы был морозец и снег выпал»? Или, упиваясь собственным красноречием и значимостью, иногда не до логики?

Сходу Лукашенко выдал ценное указание: воду в трубах греть поменьше и давление понизить, будет «не 25, а 20 градусов — достаточно в доме».

Что характерно, в Минэнерго тут же отрапортовали, что «примут меры» (словно среди энергетиков и в министерстве ЖКХ сидят сплошь идиоты, которые не смогли бы действовать без мудрой подсказки).

Слова Лукашенко — очередной пример его фирменного цинизма и пренебрежения к потребностям людей. Даже удивительно, что в этот раз не упомянул, мол, «тиктокаются, жалуются» — лишь снисходительно распорядился «не перебарщивать с температурой». Не сахарные же беларусы, потерпят, подумаешь.

Как будто речь идет только о квартирах и «неженках», а не о том, что в пострадавших районах — детские сады, школы, поликлиники и больницы.

Как будто нам не известно лучше, чем кому, что даже в пределах одного города с отоплением творится полный бардак: в одном районе по квартире ходят в кофтах и бабушкиных носках, в другом — раздеваются до футболки, потому что «жарит как в Ташкенте». Хотя по нормативам должно быть 18—24 градуса.

Как будто проблемы исчерпываются только холодными батареями, а не возросшей нагрузкой на электросети (обогреватели в магазинах разобрали, многие пишут в соцсетях, что «грелись от плиты»), а также сухим воздухом в доме и морозным смогом на улице, что может быть опасным для здоровья (МЧС и медики посоветовали не открывать окна и не гулять долго на улице).

Наконец, как будто это вообще нормально — что, в отличие от Киева, где люди остались без света и тепла из-за российских бомбежек, в мирной Беларуси то и дело случаются коммунальные аварии, и сфера ЖКХ, похоже, буквально трещит по швам.

Притом граждане всю дорогу исправно платят за коммунальные услуги, а власти только повторяют, что мы недоплачиваем.

По словам Лукашенко, «мы же славянские люди, умеем это делать: проблемы себе создать, а потом их героически преодолевать». Но дело-то в том, что — не мы, а вы.

Экономия на жилищно-коммунальной сфере в ущерб качеству услуг, игнорирование накопившихся проблем, привычка к показухе и принудительным «субботникам» — это лукашенковский стиль, который вся его вертикаль впитала сверху донизу.

И есть такое смутное подозрение, переходящее в уверенность, что белорусов ждет впереди немало таких же неприятных сюрпризов с последующим ударным разгребанием последствий. И советами из серии «сделать температуру поменьше», «питаться скромнее», «потерпеть и не ныть».

P.S. Морозы, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни еще не отступят.

