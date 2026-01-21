Буданов: Россия уходит в руки Китая 4 21.01.2026, 9:27

Кирилл Буданов

Раскрыты детали сотрудничества Москвы и Пекина.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Китай сумел заработать на санкциях против России, но при этом так и не передал ей ни одной единицы оружия.

По его словам, Пекин воспользовался тем, что Москва оказалась отрезана от западных технологий и начала остро нуждаться в электронике, микросхемах, станках и других компонентах для производства вооружений.

Буданов отметил, что Россия нашла в Китае надежного поставщика, а Китай – выгодного клиента, причем Москва платила за такие поставки значительно больше, чем другие страны, это позволило Пекину получать сверхприбыли.

Одновременно Китай усиливал свое влияние на Кремль, пользуясь тем, что санкционное давление Запада загоняло Россию в зависимость от восточного партнера.

«Чем больше санкции работали снаружи, тем больше РФ уходила в руки Китая, что сейчас уже все неприкрыто видят», – подчеркнул Буданов. Он также добавил, что, несмотря на обмен военными технологиями между странами, Китай по-прежнему не передал России ни одного образца оружия. По его словам, Пекин фактически «поглощает» страну-агрессора, а россиянам это все сложнее игнорировать.

