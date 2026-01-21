У Путина паранойя после операции «Паутина»3
- Иван Яковина
- 21.01.2026, 9:49
Таможенники на всякий случай не пропускают в Россию вообще ничего.
После операции «Паутина» Путин и его люди очень сильно боятся новый атаки беспилотниками, поэтому они приняли решение создать максимально сложные условия для ввоза в Россию этих самых БПЛА.
В результате российские импортеры и Z-волонтеры сталкиваются с огромными трудностями при ввозе в Россию китайских беспилотников. В своих постах они жалуются, что остро необходимые на фронте аппараты простаивают на таможне месяцами или просто конфискуются ею. Это натурально стало большой проблемой.
Но самая прикольная часть заключается в том, что таможня регулярно отчитывается о передаче в войска самого разного оборудования, «конфискованного у контрабандистов». То есть начальство российской таможни набивает себе политические очки, грабя Z-лохов.
Расстроенные «волонтеры» на этом фоне постепенно сворачивают свою деятельность, поскольку просто не могут ничего завезти в Россию.
При этом там все понимают, что ситуация сложилась странная. Однако никто ничего не может — да и не хочет — делать. Все понимают, что если украинцы снова завезут в Россию свои дроны, то та таможня, которая их пропустила, будет казнена в полном составе. Поэтому таможенники на всякий случай не пропускают в страну вообще ничего.
Иван Яковина, «Фейсбук»