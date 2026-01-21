«Не будем уступать хулиганам»: Макрон ответил Трампу 11 21.01.2026, 10:14

Эмманюэль Макрон

Фото: Getty Images

Президент Франции резко отреагировал на заявления главы Белого дома.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент Франции Эмманюэль Макрон резко раскритиковал угрозы со стороны Дональда Трампа и заявил, что Европа не намерена уступать давлению и запугиванию, передает Reuters.

«Европа не будет уступать хулиганам и не позволит себя запугать», — заявил Макрон, намекая на угрозы президента США ввести карательные торговые пошлины в отношении ЕС.

По словам политика, Франция и в целом Евросоюз не собираются «пассивно принимать закон сильнейшего».

«Если мы согласимся с этим, это приведет к нашей вассализации», — подчеркнул он, добавив, что Европа предпочитает «уважение запугиванию, а верховенство права — грубой силе».

Макрон подчеркнул, что, несмотря на движение мира в сторону силы и произвола, Европа продолжит отстаивать территориальную целостность, верховенство права и при необходимости готова ответить торговыми мерами.

Резкая риторика французского лидера прозвучала после того, как Трамп пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское и объявил о намерении повысить тарифы против европейских стран, если они не согласятся на передачу Гренландии под контроль США.

Макрон назвал «бесконечное накопление новых тарифов» со стороны Вашингтона «фундаментально неприемлемым», особенно когда торговля используется как инструмент давления на вопросы суверенитета.

«Использовать тарифы как рычаг в территориальных спорах — это недопустимо», — сказал он.

Дополнительный резонанс вызвало то, что Трамп накануне опубликовал личную переписку с Макроном. В одном из сообщений французский президент, в частности, прямо писал, что не понимает действий США в отношении Гренландии, и предлагал провести международную встречу для обсуждения ситуации. В Париже публикацию переписки расценили как грубое нарушение дипломатических правил.

Вдобавок, Трамп раскритиковал Макрона за отказ вступить в «Совет мира», назвал французского лидера никому не нужным.

На фоне конфликта страны Евросоюза договорились провести экстренный саммит и рассматривают ответные меры, включая введение пошлин на американские товары. Макрон призвал использовать весь доступный инструментарий ЕС, включая так называемый антипринудительный механизм. При этом он признал, что сама ситуация выглядит абсурдно:

«Безумие, что мы вообще дошли до этого», — сказал политик, подчеркнув, что Европа не искала конфронтации.

Макрон также дал понять, что не собирается менять свои планы ради возможной встречи с Трампом в Давосе:

«Мне не нужно менять свое расписание», — заявил он, подтвердив, что покинет форум в запланированное время.

Как пишет Reuters, в окружении французского президента считают, что он оказался под прицелом Трампа именно из-за жесткой позиции в защиту демократических принципов и европейского суверенитета.

