Modern Diplomacy: «Средние державы» формируют новый мировой порядок 1 21.01.2026, 10:42

5,106

Эти государства выстраивают прагматичные отношения со сверхдержавами.

Мировая система стремительно уходит от американской однополярности к более сложной модели, сочетающей элементы соперничества США и Китая с растущей многополярностью. Ослабление лидерской роли Вашингтона, особенно в период президентства Дональда Трампа, а также подрыв международных норм на фоне войны России против Украины и других кризисов создали пространство для усиления так называемых средних держав, пишет Modern Diplomacy (перевод — сайт Charter97.org).

Страны вроде Турции, Бразилии, Индонезии, Вьетнама, Индии и Польши сегодня играют заметно более активную роль в мировой политике. Они используют период глобальных перемен для расширения стратегической автономии, выстраивая прагматичные отношения как с США, так и с Китаем, не связывая себя жесткими союзническими обязательствами.

В отличие от эпохи холодной войны, нынешнее соперничество между Вашингтоном и Пекином менее идеологизировано и гораздо сильнее связано с экономикой. Китай глубоко интегрирован в мировую экономическую систему, а многие средние державы имеют тесные связи сразу с обеими сверхдержавами. Это позволяет им лавировать между центрами силы, извлекая выгоду из сотрудничества с каждым из них.

Даже традиционные союзники США все чаще действуют исходя из собственных интересов. Так, Турция, оставаясь членом НАТО, закупает российские вооружения и энергоносители, а Индия сотрудничает с США в сфере безопасности, но одновременно наращивает торговлю с Россией.

Эксперты отмечают, что роль средних держав будет только расти. Они все активнее задают правила в своих регионах, продвигают многосторонние форматы и берут на себя функции посредников в конфликтах. Даже если США попытаются вернуть утраченные позиции, структурный сдвиг в сторону многополярного мира уже стал необратимым.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com