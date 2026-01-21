Modern Diplomacy: «Средние державы» формируют новый мировой порядок

Modern Diplomacy: «Средние державы» формируют новый мировой порядок1
- 21.01.2026, 10:42
Эти государства выстраивают прагматичные отношения со сверхдержавами.
Мировая система стремительно уходит от американской однополярности к более сложной модели, сочетающей элементы соперничества США и Китая с растущей многополярностью. Ослабление лидерской роли Вашингтона, особенно в период президентства Дональда Трампа, а также подрыв международных норм на фоне войны России против Украины и других кризисов создали пространство для усиления так называемых средних держав, пишет Modern Diplomacy (перевод — сайт Charter97.org).
Страны вроде Турции, Бразилии, Индонезии, Вьетнама, Индии и Польши сегодня играют заметно более активную роль в мировой политике. Они используют период глобальных перемен для расширения стратегической автономии, выстраивая прагматичные отношения как с США, так и с Китаем, не связывая себя жесткими союзническими обязательствами.
В отличие от эпохи холодной войны, нынешнее соперничество между Вашингтоном и Пекином менее идеологизировано и гораздо сильнее связано с экономикой. Китай глубоко интегрирован в мировую экономическую систему, а многие средние державы имеют тесные связи сразу с обеими сверхдержавами. Это позволяет им лавировать между центрами силы, извлекая выгоду из сотрудничества с каждым из них.
Даже традиционные союзники США все чаще действуют исходя из собственных интересов. Так, Турция, оставаясь членом НАТО, закупает российские вооружения и энергоносители, а Индия сотрудничает с США в сфере безопасности, но одновременно наращивает торговлю с Россией.
Эксперты отмечают, что роль средних держав будет только расти. Они все активнее задают правила в своих регионах, продвигают многосторонние форматы и берут на себя функции посредников в конфликтах. Даже если США попытаются вернуть утраченные позиции, структурный сдвиг в сторону многополярного мира уже стал необратимым.