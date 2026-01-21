30 апреля 2026, четверг, 17:43
Трамп: Мы разработаем план по Гренландии, который устроит НАТО

  • 21.01.2026, 12:16
Трамп: Мы разработаем план по Гренландии, который устроит НАТО

Президент США заинтриговал заявлением.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США разработают план урегулирования собственности на Гренландию, который утешит НАТО.

Заявление Трамп сделал во время пресс-конференции в Белом доме.

«Я думаю, что мы разработаем что-то, чем будет очень довольна НАТО и чем будем очень довольны мы, но это нужно нам из соображений безопасности. Это нужно нам для национальной безопасности и даже для мировой безопасности. Это очень важно», - заявил Трамп.

Подробностей об этом плане он не сообщил.

Также Трамп заявил о готовности применить дополнительные инструменты давления на страны, которые выступают против его инициативы по приобретению Гренландии, кроме уже объявленных торговых тарифов.

По его словам, именно тарифы являются самым эффективным и быстрым механизмом воздействия. В то же время он не исключил использования регуляторных и административных ограничений, если этого потребует ситуация.

Президент Америки также выразил убеждение, что население Гренландии в конечном итоге поддержит идею присоединения острова к Соединенным Штатам, несмотря на протесты и критику со стороны других государств.

По словам Дональда Трампа, он еще не имел прямых контактов с жителями острова, однако уверен в положительной реакции с их стороны после таких разговоров.

