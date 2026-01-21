Трамп: Мы разработаем план по Гренландии, который устроит НАТО

Трамп: Мы разработаем план по Гренландии, который устроит НАТО9
- 21.01.2026, 12:16
Президент США заинтриговал заявлением.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США разработают план урегулирования собственности на Гренландию, который утешит НАТО.
Заявление Трамп сделал во время пресс-конференции в Белом доме.
«Я думаю, что мы разработаем что-то, чем будет очень довольна НАТО и чем будем очень довольны мы, но это нужно нам из соображений безопасности. Это нужно нам для национальной безопасности и даже для мировой безопасности. Это очень важно», - заявил Трамп.
Подробностей об этом плане он не сообщил.
Также Трамп заявил о готовности применить дополнительные инструменты давления на страны, которые выступают против его инициативы по приобретению Гренландии, кроме уже объявленных торговых тарифов.
По его словам, именно тарифы являются самым эффективным и быстрым механизмом воздействия. В то же время он не исключил использования регуляторных и административных ограничений, если этого потребует ситуация.
Президент Америки также выразил убеждение, что население Гренландии в конечном итоге поддержит идею присоединения острова к Соединенным Штатам, несмотря на протесты и критику со стороны других государств.
По словам Дональда Трампа, он еще не имел прямых контактов с жителями острова, однако уверен в положительной реакции с их стороны после таких разговоров.