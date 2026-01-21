«Там не то что идти — там стоять невозможно» 7 21.01.2026, 12:29

4,626

Белорусы жалуются на «каток» в общественном транспорте и на переходах.

В Минске полы в общественном транспорте обледенели и стали очень скользкими, такая же ситуация с пешеходными переходами — по ним страшно идти, есть риск получить травму, жалуются горожане в соцсетях, пишет «Зеркало».

«Минск! Что за караул с пешеходными переходами и полами в троллейбусах этой зимой? Там не то что идти, там стоять невозможно — так скользко! Пешеходные переходы еще летом, во время дождя были скользкими, а сейчас на них страшно становиться! В некоторых траликах полы — просто каток! Невозможно отпустить поручень, даже если троллейбус без движения!» — написала пользовательница Threads miriam.image.

В комментариях люди рассказывают, что тоже замечают такую проблему в городе, причем не только в столице:

«Не только Минск, но и Брест, и все остальные».

«Я работаю курьером. И, вы знаете, в некоторых подъездах пытаешься открыть входную дверь, а тебя к ней просто притягивает из-за скользкой плитки и снега на входе».

«1) Обувь с низким коэффициентом сцепления — сэкономили либо вы на покупке, либо производитель, если обувь заявлена как зимняя. 2) Минск, езжу на А25 — за пять лет ни одной новой единицы ПС (подвижного состава. — Прим. ред.) на маршруте, так что ничего нового с полами в транспорте. 3) Раньше пешеходные переходы были именно «зеброй» — т.е. чередовались асфальт и краска, и с асфальтом отличное сцепление. Сейчас ПП полностью закрашены белой и желтой краской с отражающими частицами из стекла».

«Все, кто пишет про «купите хорошую, дорогую обувь со сцеплением» — во-первых, скажите это пожилым людям, которые тоже ходят по пешеходным переходам и ездят в троллейбусах (вы, наверное, согласитесь скинуться и на дорогую обувь, или я чего-то не знаю — пенсии в Минске позволяют с легкостью ее купить), во-вторых, не всем и не под все подходит подобная обувь! Иначе при покупке подобных ботинок придется менять весь гардероб».

«- Это придурки пишут. У меня две пары зимней обуви, одна пара покупалась как раз для сильных морозов и скользоты. Я ее сейчас ношу, по улицам ходить очень хорошо, но в транспорте действительно каток, приходится очень осторожно заходить».

«Не только в троллейбусах. На прошлой неделе на моих глазах нарядная женщина в шубе в автобусе № 65 поскользнулась и упала на спину прямо в проходе, во всю эту грязь, которую наносили с ног. А еще после капремонта полы во входных группах некоторых домов — опасный аттракцион».

«А еще эта дебильная плитка на входах в метро и магазины. Это же ужас какой-то! Каток. Я сомневаюсь, что она вообще предназначена для улицы».

Еще одна минчанка наглядно показала состояние полов в общественном транспорте в ролике в Instagram:

«Ноги разъезжаются, люди ступают очень осторожно. Рабочий «Зеленстроя» помог бабушке войти, она цеплялась за поручни и мелкими шажками добралась до сиденья. Но встать уже не рискнула — попросила парня приложить проездной», — написала девушка, добавив, что и сама «чуть не навернулась».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com