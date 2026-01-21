Ученые советуют подросткам смотреть на пейзажи 21.01.2026, 12:56

Зачем?

Некоторые подростки испытывают сильный стресс из-за проблем в общении со сверстниками. Чтобы помочь тинейджерам пережить такой опыт, близкие могут переключить их внимание на нечто более жизнеутверждающее. Психологи из Автономного университета Мадрида (Испания) полагают, что одно из эффективных «средств» от душевной боли — это просмотр фотографий природы, пишет «Нож».

Ученых заинтересовал феномен социального остракизма. Речь о ситуации, при которой человека или небольшую группу людей намеренно игнорирует большинство членов сообщества. Иногда остракизм принимает скрытые формы, иногда — нет. В первом случае «чужак» не сталкивается с травлей, но понимает, что он не часть коллектива.

Специалисты хотели понять, может ли созерцание природных пейзажей смягчить последствия повседневных трудностей. Для этого психологи пригласили 304 испанских школьника поучаствовать в исследовании. Возраст подростков варьировался от 12 до 18 лет, 47% из них были мальчиками.

Испытуемых привели в школьный класс и попросили написать на листе имена пяти одноклассников, с которыми они хотели бы работать сообща. Учитель собрал записки и вышел из класса. Педагог притворился, что распределяет учеников в соответствии с их запросами. На самом деле подростки были случайным образом разбиты по группам еще до начала эксперимента.

Пока преподаватель отсутствовал, школьники заполнили опросник об их самооценке и психологическом благополучии. Далее преподаватель вернулся и сообщил всем участникам об их положении в коллективе. Когда подростки узнали «результаты», их попросили ненадолго отвлечься и посмотреть презентацию с картинками. Позднее, на последнем этапе эксперимента, участники повторно заполнили психологическую анкету.

Согласно результатам исследования, социальное отчуждение снижает уровень положительных эмоций и ухудшает самооценку подростков. Однако болезненный опыт не влияет на направленное внимание. Так, если верить ученым, просмотр фотографий с природой улучшал настроение отверженных школьников. Более того, добровольцы вновь начинали больше верить в себя.

