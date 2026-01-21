30 апреля 2026, четверг, 17:45
Скотт Бессент: Гренландия должна принадлежать США

  • 21.01.2026, 13:21
Скотт Бессент

Министр финансов США сделал жесткое заявление в Давосе.

В США заявили, что Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов, а также предостерегли Европу от усиления военного присутствия на острове.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает The Guardian.

На полях форума Бессент сказал, что США просят своих союзников понять, что «Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов».

Он отметил, что в истории уже были подобные примеры территориальных соглашений с участием Дании.

В частности, американский министр вспомнил, что во время Первой мировой войны США приобрели у Дании Виргинские острова.

«Напомню всем, что Дания оставалась нейтралитетом во время Первой мировой войны. Они на самом деле продали немцам немало [земли]», - заявил он.

Отдельно Бессент предостерег европейские страны от наращивания своего военного присутствия на арктическом острове.

«Я не уверен, какой сигнал должны послать эти страны, если они активируют свои войска. Мне кажется, что это довольно донкихотство», - сказал министр финансов.

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко