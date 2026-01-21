Российские оккупанты в Крыму запаниковали 21.01.2026, 14:08

После ударов Сил обороны Украины.

Удары Сил обороны по военным объектам оккупантов во временно оккупированном Крыму вызывает у россиян все большую панику. После последних прилетов в Симферополе они устроили «охоту» на «наводчиков ВСУ».

Крымчан останавливали и тщательно обыскивали на кольцевых дорогах, в воздухе кружили вертолеты, фиксировались также колонны техники «Росгвардии». Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар «Атеш».

«Облавы» в поисках «наводчиков» захватчики проводили 20 января в Симферополе, поделились в «Атеш» сообщениями своих агентов в Крыму.

«На кольцевых дорогах проводились тотальные досмотры военными и полицией. Зафиксировано масштабное перемещение военной техники, в том числе колонн Росгвардии. В воздухе фиксировали вертолеты врага», – рассказали в «Атеш».

Паника в рядах оккупантов, добавили в движении, начала нарастать после последних результативных отработок украинских воинов по военным целям на полуострове.

«Их аномальное и паническое поведение, скорее всего, связано с недавними успешными ударами Сил обороны Украины по военным объектам в Крыму», – отмечено в сообщении.

