закрыть
30 апреля 2026, четверг, 17:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские оккупанты в Крыму запаниковали

  • 21.01.2026, 14:08
  • 6,566
После ударов Сил обороны Украины.

Удары Сил обороны по военным объектам оккупантов во временно оккупированном Крыму вызывает у россиян все большую панику. После последних прилетов в Симферополе они устроили «охоту» на «наводчиков ВСУ».

Крымчан останавливали и тщательно обыскивали на кольцевых дорогах, в воздухе кружили вертолеты, фиксировались также колонны техники «Росгвардии». Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар «Атеш».

«Облавы» в поисках «наводчиков» захватчики проводили 20 января в Симферополе, поделились в «Атеш» сообщениями своих агентов в Крыму.

«На кольцевых дорогах проводились тотальные досмотры военными и полицией. Зафиксировано масштабное перемещение военной техники, в том числе колонн Росгвардии. В воздухе фиксировали вертолеты врага», – рассказали в «Атеш».

Паника в рядах оккупантов, добавили в движении, начала нарастать после последних результативных отработок украинских воинов по военным целям на полуострове.

«Их аномальное и паническое поведение, скорее всего, связано с недавними успешными ударами Сил обороны Украины по военным объектам в Крыму», – отмечено в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

