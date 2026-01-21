Житель Дзержинска похитил мужа своей возлюбленной

Житель Дзержинска похитил мужа своей возлюбленной11
- 21.01.2026, 14:16
Он заставил потерпевшего залезть в багажник и вывез за город.
Cуд Дзержинского района вынес приговор жителю райцентра, который заставил мужа своей возлюбленной залезть в багажник и увез за город, пишет «Узвышша».
Инцидент произошел 9 сентября. 22-летняя замужняя горожанка жила с супругом раздельно из-за «сложных отношений», но в какой-то момент решила поговорить с ним. При этом присутствовал ее 26-летний любовник.
Во время встречи между супругами вспыхнула словесная перепалка. Новый возлюбленный женщины, не справившись с эмоциями, перешел к радикальным действиям. Он схватил законного мужа за шею, силой подвел его к своему автомобилю и угрозами принудил забраться в багажник иномарки. Испугавшись за свою жизнь, тот был вынужден подчиниться.
Молодой человек закрыл мужчину в багажнике, вывез за пределы Дзержинска, после чего выпустил и уехал, оставив одного в безлюдном месте. Пострадавший обратился в милицию.
Его обидчика судили за незаконное лишение свободы (ч.1 ст. 183 УК) и назначили два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа без штрафа.