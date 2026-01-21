Уиткофф назвал дату встречи с Путиным 5 21.01.2026, 14:18

5,314

Стив Уиткофф

Спецпосланник президента США подчеркнул, что именно россияне просят об этом.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что в четверг, 22 января, встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Ну, смотрите, мы должны встретиться с ним (Путиным, - ред.) в четверг», - подчеркнул Уиткофф.

Он подчеркнул, что именно россияне просят об этой встрече, и отметил, что «это важное заявление с их стороны».

«Все хотят заключить мирное соглашение», - подчеркнул Уиткофф, и добавил, что отправится завтра в Москву с зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил росСМИ, что Путин планирует завтра встречу с Уиткоффом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com