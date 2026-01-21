Уиткофф назвал дату встречи с Путиным
- 21.01.2026, 14:18
Спецпосланник президента США подчеркнул, что именно россияне просят об этом.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что в четверг, 22 января, встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Ну, смотрите, мы должны встретиться с ним (Путиным, - ред.) в четверг», - подчеркнул Уиткофф.
Он подчеркнул, что именно россияне просят об этой встрече, и отметил, что «это важное заявление с их стороны».
«Все хотят заключить мирное соглашение», - подчеркнул Уиткофф, и добавил, что отправится завтра в Москву с зятем Трампа Джаредом Кушнером.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил росСМИ, что Путин планирует завтра встречу с Уиткоффом.