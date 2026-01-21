21.01.2026, 14:38
Генсек НАТО: Украина должна быть приоритетом номер один для Европы

  • 21.01.2026, 14:38
Марк Рютте
Фото: Getty Images

Марк Рютте выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Украина должна оставаться главным приоритетом для европейских лидеров и партнеров, несмотря на другие международные кризисы.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает The Guardian.

По словам Рютте, он обеспокоен тем, что мирный процесс и согласованный Европой пакет поддержки на 90 млрд евро могут отвлечь внимание от войны в Украине и сместить акценты на другие глобальные вызовы.

«Сосредоточение внимания на Украине должно быть нашим приоритетом номер один. Украина должна быть на первом месте, ведь это вопрос безопасности как для США, так и для Европы», - подчеркнул генсек НАТО.

Он также заявил, что не сомневается в готовности Соединенных Штатов прийти на защиту Европы в случае необходимости, подчеркнув важность трансатлантического партнерства.

Отдельно Рютте отметил роль Дональда Трампа в увеличении оборонных расходов европейских стран НАТО, отметив, что именно его позиция стала толчком для роста военных бюджетов.

