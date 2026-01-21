В российском Новосибирске обрушилась крыша торгового центра 6 21.01.2026, 14:48

Второй этаж здания полностью «сложился».

В российском Новосибирске в Первомайском районе днем 21 января разрушился второй этаж торгового центра, где находится супермаркет «Ярче», сообщает «112». Пострадали по меньшей мере два человека, пишет ТАСС со ссылкой на власти города. Женщину осматривали медики, а мужчину отправили в больницу.

В региональном управлении МЧС сообщили, что под завалами могут находиться еще несколько пострадавших. Предварительно, крыша здания обрушилась из-за тяжести массы снега. Это уже второе обрушение крыши общественного здания в городе за неделю.

По факту обрушения ТЦ на улице Наумова, 26 заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ), отчитались в СУ СКР по Новосибирской области. Проводятся следственные действия. Прокуратура региона организовала проверку по факту инцидента. Судя по фото от ведомства, второй этаж ТЦ полностью «сложился». «Причины происшествия устанавливаются. Поручил провести проверку по соблюдению требований к содержанию кровель и своевременной очистке крыш от снега», — написал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в телеграм-канале.

19 января в Октябрьском районе Новосибирска из-за скопления снега рухнула крыша одного из зданий горнолыжного комплекса «Альбатрос», сообщало Vn.ru со ссылкой на главу областного ГУ МЧС Виктора Орлова. Он заверил, что ЧП произошло в здании, которое на тот момент не эксплуатировалось. Площадь обрушившейся кровли составила 30 кв. метров. Никто не пострадал.

