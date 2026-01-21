В Беларуси готовят ограничения по абортам 17 21.01.2026, 15:32

10,464

В Минздраве раскрыли подробности.

Министерство здравоохранения предложило ввести ограничения на аборты в Беларуси. Выполнять эту процедуру планируют запретить в частных медицинских центрах. Об этом заявил 21 января глава ведомства Александр Ходжаев, пишет «Телеграф».

Отвечая на вопрос «депутата» Александра Шипуло о законодательных изменениях в сфере репродуктивного здоровья белорусов, министр рассказал о новом законопроекте, который уже находится на рассмотрении «палаточников». По словам Ходжаева, его ведомство предложило включить в проект разрабатываемого Кодекса о здравоохранении норму о том, чтобы аборты выполнялись только в государственных клиниках.

Это требование Ходжаев объяснил ведомственной статистикой по качеству предабортного консультирования. По его словам, результативность таких консультаций в государственных учреждениях здравоохранения «гораздо выше», чем в частных (то есть там чаще отговаривают женщин делать аборт и уговаривают сохранить беременность).

По данным, озвученным министром, в частных клиниках этот показатель составляет всего 20%, а в государственных - от 35 до 40%, что министр оценил как «хорошую положительную работу».

«Это говорит о том, что требуется контроль, его усиление», - объяснил Ходжаев эту инициативу Министерства здравоохранения.

Еще одна инициатива по абортам, которая пока лишь прорабатывается ведомством, касается сокращения срока, на котором прервать беременность врачи могут по желанию самой женщины, без строгих медицинских показаний. Сейчас аборты разрешены на сроке до 12 недель, предлагается их сократить до 9 недель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com