«Отопление вернули, а через пару часов лопнули трубы» 19 21.01.2026, 21:24

Что происходит с батареями в минском Сухарево?

Аварию, оставившую без тепла пять районов столицы, устранили, но заявки жителей в диспетчерские службы ЖКХ продолжают поступать до сих пор. Вчера очередной прорыв произошел в микрорайоне Сухарево, пишет Onliner.

Отопление в доме по ул. Лобанка, 108, после большой аварии вернули вчера примерно в три часа дня, но квартиры не успели даже прогреться. Уже через несколько часов, в половине восьмого вечера, не выдержал нагрузки радиатор во втором подъезде.

— Батарея с кипятком в подъезде лопнула. Видимости от густого пара не было на все 9 этажей. Горячей воды на первом этаже — по щиколотку. Даже дышать тяжело было, столько влажности в воздухе. Пахло костром. Мы быстро выбежали, сфотографировали все это и забежали обратно домой, чтобы не попал пар в квартиру, — рассказывает жительница дома Яна. — Конденсат на стенах собирался так быстро, что в тамбуре на третьем этаже у нас образовалась лужа. Воду перекрывали сотрудники МЧС.

Дозвониться до ЖЭСа вчера Яна так и не смогла, говорит, на линии «очередь была из 100 человек». В семье годовалый ребенок, поэтому минчане временно уехали из холодной квартиры к родственникам. Однако родители Яны остались в жилье.

— Всю ночь батареи шумели — из системы, видимо, сливали воду. Сейчас уже почти обед, а у нас со вчерашнего вечера нет ни тепла, ни горячей воды. Температура в квартире меньше 16 градусов сейчас, — добавляет минчанка. — Вещи не можем ни постирать, ни высушить уже третий день.

Выяснилось, что без отопления и горячей воды вчера остался не только дом №108, но и №110 (в принципе это одно здание, хотя и разделено на два адреса). Там трубы лопнули еще раньше, и МЧС дежурило там уже часов с пяти вечера, рассказали жильцы соседних подъездов.

— Отопление в дом вернется сегодня в ближайшее время. Сейчас завершаются работы на доме №17 и на доме №60. Потом идут на дом №108. Точное время сказать не могу. Специалисты работают и ночью, и без обеда, — прокомментировали журналисту Onlíner ситуацию в диспетчерской службе ЖЭСа №114, в ведении которой обслуживание обоих домов. — Жильцам нужно потерпеть и подождать.

