Участники Давосского форума освистали министра торговли США 14 21.01.2026, 15:57

Говард Латник

А выступление премьер-министра Канады было встречено овацией.

Участники ужина во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе (ВЭФ) освистали министра торговли США Говарда Латника, сообщает Financial Times со ссылкой на участников мероприятия.

Ужин был организован Ларри Финком, гендиректором крупнейшей управляющей компании мира BlackRock, который временно стал сопредседателем ВЭФ после скандала с его основателем Клаусом Швабом. Резкие высказывания Латника вызвали открытое возмущение, многие стали его освистывать, некоторые гости ушли, а Финку пришлось призывать к спокойствию, рассказывает FT.

Во вторник в газете вышла колонка Латника, где он пишет: «Мы едем в Давос не для того, чтобы поддерживать статус-кво. Мы едем, чтобы бросить ему открытый вызов». На этом форуме американская делегация будет крупнейшей по численности с начала 1970-х годов, когда стал проводиться саммит. Латник объясняет почему: «Мы здесь в Давосе, чтобы четко дать понять: с президентом Трампом у капитализма появился новый шериф… Под руководством президента Дональда Трампа мы движемся в новом направлении. Его администрация ставит Америку на первое место… Мы едем в Давос не для того, чтобы вписаться в общую картину. Мы не просим разрешения и не ищем одобрения. Мы здесь, чтобы объявить: эпоха «Америка в последнюю очередь» подошла к концу».

В Европе растет осознание, что эпоха и правда заканчивается – только в другом смысле. «Восьмидесятилетний период атлантизма действительно подходит к концу», – заявил в Давосе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, добавив, что больше не считает США союзником.

В отличие от Латника, выступление премьер-министра Канады Марка Карни во вторник было встречено овацией, отмечает FT. «Позвольте мне сказать прямо. Мы находимся в состоянии разлома, а не перехода», – заявил Карни, говоря о распаде основанного на правилах мирового порядка – процессе, начатого Владимиром Путиным и продолженного Дональдом Трампом.

«Нельзя «жить во лжи» о взаимной выгоде от интеграции, если интеграция становится источником вашего подчинения», – сказал Карни, не называя впрямую США, президент которой во вторник разместил в своей соцсети Truth Social карту, на которой Канада, Гренландия и Венесуэла покрыты флагом США.

Карни призвал «средние державы», такие как Канада, сотрудничать друг с другом в этой ситуации, потому что, по его словам, «если не сидеть за столом, то попадешь в меню»:

Ностальгия — это не стратегия. Но мы верим, что из разлома мы можем построить нечто, что будет больше, лучше, сильнее и справедливее.

Речь Карни была «проявлением настоящего лидерства», написал в X Алистер Кэмпбелл, PR-консультант бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Карл Бильдт, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям и бывший премьер-министр Швеции, назвал речь «очень важной», а карту Трампа – «предупреждением Нерона», имея в виду императора, который сжег Рим.

