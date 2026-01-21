Свержение режима в Иране изменит весь Ближний Восток

Свержение режима в Иране изменит весь Ближний Восток1
- 21.01.2026, 16:23
Ближний Восток стоит на пороге геополитического сдвига.
Почти полвека, с Исламской революции 1979 года, Иран под управлением теократов был центром нестабильности в регионе. Революционные власти создавали «Хезболлу» в Ливане, поддерживали и вооружали «Хамас» в Газе, хуситов и режим Асада в Сирии, а также дестабилизировали постсадамовский Ирак. Иран оставался непримиримым противником Израиля и Саудовской Аравии, способствуя террору и антисемитизму в западных странах, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
Крах военных прокси-структур после войны Израиля с «Хезболлой» и «Хамас» и удары США по иранскому военному руководству подорвали авторитет режима. Массовые протесты в Иране, экономический кризис и проблемы с инфраструктурой только ускорили процесс.
Историческая стратегия Ирана строилась на дистанционной войне через прокси, чтобы защитить территорию страны после Ирано-иракской войны 1980–1988 годов. Но поражение «Хезболлы» и «Хамас» открыли путь прямым ударам по Ирану, что ослабило режим в глазах собственных граждан.
Если Исламская республика рухнет или трансформируется, процесс радикальных изменений затронет весь регион. Возможен возврат к власти наследника шаха Реза Пехлеви, восстановление отношений с США и Израилем, а также формирование нового осевого союза с Израилем, Саудовской Аравией и государствами Персидского залива. Это позволит стабилизировать Ливан, Сирии и Ирак, а также уменьшить антисемитизм на Западе.
Даже в случае задержки перемен, процесс уже запущен: протесты показывают готовность более 90 миллионов образованных и молодых иранцев выйти из политической тьмы и интегрироваться в мировую экономику. Иран может стать примером секуляризации для региона, как это делает Саудовская Аравия.
Эксперты отмечают, что радикальный ислам на Ближнем Востоке уже находится в упадке, и секуляризация региона создает перспективы для мирного сосуществования с Израилем и постепенного приспособления Палестины к новой реальности.
Ближний Восток меняется, и события, которые долгие годы казались невозможными, становятся неизбежными.