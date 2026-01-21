30 апреля 2026, четверг, 17:48
К уборке снега в Гомельской области массово привлекли «тунеядцев»

20
  21.01.2026, 16:29
  • 6,926
К уборке снега в Гомельской области массово привлекли «тунеядцев»

Оплата за их труд не предусмотрена.

В минувшие выходные ОВД Гомельского райисполкома организовал «совместные работы по привлечению к общественно-полезному труду лиц, не занятых в экономике и ведущих асоциальный образ жизни», отчиталось ведомство в газете райисполкома.

Объявленных «тунеядцами» отправили убирать снег на тротуарах и дорожках, ведущих к остановкам общественного транспорта, заметил «Флагшток».

Также к неоплачиваемым работам привлекли тех, кто стоит на учете в отделе охраны правопорядка и профилактики и в уголовно-исполнительной инспекции Гомельского РОВД.

Также Кормянская районная газета под заголовком «Ничем не занят — принеси пользу обществу» сообщила о том, что местный РОВД «привлек к общественно-полезному труду лиц, которые нигде не работают, а также ведут асоциальный образ жизни, в том числе состоят на различных видах учёта»:

Похожее сообщение было и из Октябрьского, где милиция «предприняла активные меры по привлечению трудоспособных лиц, не занятых в экономике, и состоящих на учетах в уголовно-исполнительной инспекции и отделении охраны общественного порядка РОВД к общественно полезному труду по наведению порядка на объектах социального предназначения».

Ранее включенных в «базу тунеядцев» направляли на уборку снега в Буда-Кошелево.

популярное за неделю

Мнение

Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко
Лукашенко загнан в угол
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко