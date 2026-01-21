К уборке снега в Гомельской области массово привлекли «тунеядцев» 20 21.01.2026, 16:29

6,926

Оплата за их труд не предусмотрена.

В минувшие выходные ОВД Гомельского райисполкома организовал «совместные работы по привлечению к общественно-полезному труду лиц, не занятых в экономике и ведущих асоциальный образ жизни», отчиталось ведомство в газете райисполкома.

Объявленных «тунеядцами» отправили убирать снег на тротуарах и дорожках, ведущих к остановкам общественного транспорта, заметил «Флагшток».

Также к неоплачиваемым работам привлекли тех, кто стоит на учете в отделе охраны правопорядка и профилактики и в уголовно-исполнительной инспекции Гомельского РОВД.

Также Кормянская районная газета под заголовком «Ничем не занят — принеси пользу обществу» сообщила о том, что местный РОВД «привлек к общественно-полезному труду лиц, которые нигде не работают, а также ведут асоциальный образ жизни, в том числе состоят на различных видах учёта»:

Похожее сообщение было и из Октябрьского, где милиция «предприняла активные меры по привлечению трудоспособных лиц, не занятых в экономике, и состоящих на учетах в уголовно-исполнительной инспекции и отделении охраны общественного порядка РОВД к общественно полезному труду по наведению порядка на объектах социального предназначения».

Ранее включенных в «базу тунеядцев» направляли на уборку снега в Буда-Кошелево.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com