К уборке снега в Гомельской области массово привлекли «тунеядцев»20
- 21.01.2026, 16:29
Оплата за их труд не предусмотрена.
В минувшие выходные ОВД Гомельского райисполкома организовал «совместные работы по привлечению к общественно-полезному труду лиц, не занятых в экономике и ведущих асоциальный образ жизни», отчиталось ведомство в газете райисполкома.
Объявленных «тунеядцами» отправили убирать снег на тротуарах и дорожках, ведущих к остановкам общественного транспорта, заметил «Флагшток».
Также к неоплачиваемым работам привлекли тех, кто стоит на учете в отделе охраны правопорядка и профилактики и в уголовно-исполнительной инспекции Гомельского РОВД.
Также Кормянская районная газета под заголовком «Ничем не занят — принеси пользу обществу» сообщила о том, что местный РОВД «привлек к общественно-полезному труду лиц, которые нигде не работают, а также ведут асоциальный образ жизни, в том числе состоят на различных видах учёта»:
Похожее сообщение было и из Октябрьского, где милиция «предприняла активные меры по привлечению трудоспособных лиц, не занятых в экономике, и состоящих на учетах в уголовно-исполнительной инспекции и отделении охраны общественного порядка РОВД к общественно полезному труду по наведению порядка на объектах социального предназначения».
Ранее включенных в «базу тунеядцев» направляли на уборку снега в Буда-Кошелево.